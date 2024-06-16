Video Yaşam Kesilmek üzereyken denize kaçan boğa için ekipler seferber oldu | Video
Kesilmek üzereyken denize kaçan boğa için ekipler seferber oldu | Video

Kesilmek üzereyken denize kaçan boğa için ekipler seferber oldu | Video

16.06.2024 | 13:43

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla belirlenen alanda kesilmek istenen kurbanlık boğa kayalıkları aşarak denize kaçtı. Dakikalarca suyun içinde ilerleyen boğa, ekiplerin çalışması sonucu yakalanarak kesimin yapıldığı alana getirildi.

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Kurban Bayramı'nın ilk gününde; Kozlu ilçesinde kurban kesimi için getirilen bir boğa, sahiplerinin elinden kaçarak kayalıklardan denize atladı. İhbar üzerine Sahil Güvenlik ekipleri ve Kozlu İtfaiye Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti. Boğa, su içinde yaklaşık 200 metre ilerledikten sonra ekiplerin çabalarıyla denizden çıkarıldı.

Gözleri bağlanan boğa, iple kesim alanına götürülerek kesildi. Olayla ilgili konuşan Metin Kayabaşı, "Burada hayvan kesime getirilirken arkadaşlar ellerinden kaçırdılar. Denize doğru hayvan kaçtı. Kayadan denize atladı boğa. Dalga olduğu için hayvan çıkamadı. Sahil Güvenliğe haber verildi. Sahil Güvenlik gelene kadar yarım saat içinde boğa kıyıya 100-200 metre ilerledi. İlerideki bölümden kıyıya çıktı. Sonra itfaiye vasıtasıyla kıyıdan yukarıya çekildi" dedi. Çevrede toplanan vatandaşlar, o anları ise ilgiyle izledi.

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