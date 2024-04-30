Eskort kavgasında yanlışlıkla kardeşini öldürmüştü: Çok konuşulan olayda, o anların görüntüsü ortaya çıktı!
İstanbul Esenyurt’ta önceki gün sabah saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre eve eskort çağıran ve fiyat konusunda anlaşamayan abi kardeş, kadının arkadaşları ile kavga etti. Çıkan kavgada, ağabeyi tarafından yanlışlıkla bıçaklanan Engin Ş. Hayatını kaybederken, Mustafa K. adlı bir kişide yaralandı. Olaya ilişkin görüntüler, yaşananları gözler önüne serdi.
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