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Video Yaşam Gaziantep’te katliam gibi kaza! Tır minibüsü biçti 8 ölü, 10 yaralı | Video
Gaziantep’te katliam gibi kaza! Tır minibüsü biçti 8 ölü, 10 yaralı | Video

Gaziantep’te katliam gibi kaza! Tır minibüsü biçti 8 ölü, 10 yaralı | Video

06.05.2024 | 13:40

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yolcu taşıyan minibüs ile tır çarpıştı kazada ilk belirlemelere gör 8 kişi ölürken, çok sayıda kişi ise yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza Gaziantep'in İslahiye ilçesi çıkışında meydana geldi edinilen bilgilere göre, yolcu taşıyan minibüs ile tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere gör 8 kişi ölürken, çok sayıda kişi ise yaralandı.
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