Edanur'un ölümüne ilişkin soruşturmada Ali Sukas ifade için adliyeye geldi | Video
Küçükçekmece'de İBB parkında çukura düşerek boğulan 5 yaşındaki Eda Nur’un hayatını kaybetmesine ilişkin düzenlenen bilirkişi raporunda asli kusurlu bulunan ve yakalama kararıyla aranan İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas ifade vermek üzere avukatlarıyla birlikte Küçükçekmece Adliyesi'ne geldi.
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