Bahçelievler'de 'makas' faciası: Motosiklet sürücüsü bariyere çarptı, arkadaşı hayatını kaybetti | Video
Bahçelievler'de iddiaya göre makas atarak seyreden motosiklet sürücüsü hakimiyetini kaydederek bariyerlere çarptı. Motosikletin arkasında oturan şahıs, kafasını bariyerlere vurdu. Talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybederken, ayağı kırılan sürücü ise hastaneye kaldırıldı. İki arkadaşın kafalarında kask olmadığı iddia edildi.
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