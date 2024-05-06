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Video Yaşam Halk otobüsü trafik ışıklarında bekleyen araçların arasına daldı: 3 yaralı | Video
Halk otobüsü trafik ışıklarında bekleyen araçların arasına daldı: 3 yaralı | Video

Halk otobüsü trafik ışıklarında bekleyen araçların arasına daldı: 3 yaralı | Video

06.05.2024 | 13:43

Antalya’da halk otobüsünün trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarpması sonucu 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza anıysa güvenlik kameralarına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, sabah 08.30 sıralarında Kepez ilçesi Atatürk Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökmen G. (48) idaresindeki özel halk otobüsü bir anda trafik ışıklarında bekleyen araçların arasına daldı, halk otobüsüyle beraber 11 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada halk otobüsü şoförü, otobüsteki 1 yolcu ve diğer araçta bulunan 1 kişi olmak üzere 3 kişi yaralanırken, tüm araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Yaralılar olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere sevk edildi. Araçlar ise çekiciyle bulundukları yerden kaldırıldı.

"ŞOFÖR KRİZ GEÇİRMİŞ DİYORLAR"
Kazada aracı hasar görenlerden Eyüp Kaya, "Kırmızı ışıkta beklediğimiz sırada otobüs şoförü kriz falan geçirmiş diyorlar. İki şeridin ortasından gelip 10 araca vurdu, 3 kişi yaralandı. Araçlarda zarar var. Bütün kazazede arkadaşlar şikayetçi" dedi.

Öte yandan kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde trafik ışıklarında bekleyen araçların yanında önce duran halk otobüsü, ardından bir anda orta kısımdan araçlara çarparak zincirleme kazaya neden olduğu görüldü.


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