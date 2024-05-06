Halk otobüsü trafik ışıklarında bekleyen araçların arasına daldı: 3 yaralı | Video
Antalya’da halk otobüsünün trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarpması sonucu 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza anıysa güvenlik kameralarına yansıdı.
Yaralılar olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere sevk edildi. Araçlar ise çekiciyle bulundukları yerden kaldırıldı.
"ŞOFÖR KRİZ GEÇİRMİŞ DİYORLAR"
Kazada aracı hasar görenlerden Eyüp Kaya, "Kırmızı ışıkta beklediğimiz sırada otobüs şoförü kriz falan geçirmiş diyorlar. İki şeridin ortasından gelip 10 araca vurdu, 3 kişi yaralandı. Araçlarda zarar var. Bütün kazazede arkadaşlar şikayetçi" dedi.
Öte yandan kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde trafik ışıklarında bekleyen araçların yanında önce duran halk otobüsü, ardından bir anda orta kısımdan araçlara çarparak zincirleme kazaya neden olduğu görüldü.
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