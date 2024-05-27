Video Yaşam Malatya’da, 2,5 milyon liralık sentetik ecza maddesi ele geçirildi | Video
Malatya’da, 2,5 milyon liralık sentetik ecza maddesi ele geçirildi | Video

Malatya’da, 2,5 milyon liralık sentetik ecza maddesi ele geçirildi | Video

27.05.2024 | 12:26

Malatya’da, düzenlenen operasyonda piyasa değeri 2,5 milyon lira olan 28 bin 177 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Olayda 2 zanlı gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu sevkiyatı yapan zehir tacirlerine yönelik operasyon yaptı. Kentte kargo aracılığı ile uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine harekete geçen ekipler 48 saatlik fiziki takipli çalışma sonrası bir kargo firmasında arama yaptı.

Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 2,5 milyon olan olan 28 bin 177 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Olayla bağlantısı tespit edilen 4 zanlından 2'si gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sahte genç kız profili açarak vatandaşları dolandıran 9 kişi çete tutuklandı | Video 01:50
Sahte genç kız profili açarak vatandaşları dolandıran 9 kişi çete tutuklandı | Video 27.05.2024 | 12:36
Malatya’da, 2,5 milyon liralık sentetik ecza maddesi ele geçirildi | Video 00:29
Malatya’da, 2,5 milyon liralık sentetik ecza maddesi ele geçirildi | Video 27.05.2024 | 12:26
Ünlü ekonomist Korhan Berzeg toprağa veriliyor | Video 01:01
Ünlü ekonomist Korhan Berzeg toprağa veriliyor | Video 27.05.2024 | 12:03
Batman’da uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı | Video 00:30
Batman’da uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı | Video 27.05.2024 | 10:36
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 27 Mayıs 2024 Pazartesi atv izle! | Video 05:05
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 27 Mayıs 2024 Pazartesi atv izle! | Video 27.05.2024 | 10:52
Seyhan polisi kırmızı bültenle aranan İsmail Abdo’yu yakaladı | Video 00:43
Seyhan polisi kırmızı bültenle aranan İsmail Abdo'yu yakaladı | Video 27.05.2024 | 10:29
İstanbul’da devre mülk dolandırıcılarına operasyon: 5 gözaltı | Video 01:03
İstanbul’da devre mülk dolandırıcılarına operasyon: 5 gözaltı | Video 27.05.2024 | 10:00
Kuyumcunun “en güvendiğim elemandı” dediği çalışanı 1 milyon TL’lik vurgun yaptı | Video 01:36
Kuyumcunun “en güvendiğim elemandı” dediği çalışanı 1 milyon TL'lik vurgun yaptı | Video 27.05.2024 | 09:35
Esenler’de rögar patlaması: 4 katlı binanın giriş dairesinin duvarı yıkıldı | Video 05:13
Esenler’de rögar patlaması: 4 katlı binanın giriş dairesinin duvarı yıkıldı | Video 27.05.2024 | 08:53
Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı ‘şov başlıyor’ deyince güldürdü! O yarışmacı öyle bir soruda elendi ki… 02:55
Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı ‘şov başlıyor’ deyince güldürdü! O yarışmacı öyle bir soruda elendi ki… 26.05.2024 | 22:36
Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı ‘şov başlıyor’ deyince güldürdü! 03:22
Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı ‘şov başlıyor’ deyince güldürdü! 26.05.2024 | 22:34
Milyoner’de yarışmacı doğru cevabı bildi, Şov başlıyor! dedi 03:52
Milyoner'de yarışmacı doğru cevabı bildi, "Şov başlıyor!" dedi 26.05.2024 | 22:29
ABD’yi hortum vurdu: 2 ölü 04:15
ABD’yi hortum vurdu: 2 ölü 26.05.2024 | 18:05
Bebekleri için eve taktırdıkları kameralar hırsızları görüntüledi | Video 07:36
Bebekleri için eve taktırdıkları kameralar hırsızları görüntüledi | Video 26.05.2024 | 16:16
Maaşları 65 bin lirayı buluyor: Belge alan doğrudan işe giriyor | Video 04:03
Maaşları 65 bin lirayı buluyor: "Belge alan doğrudan işe giriyor" | Video 26.05.2024 | 15:23
Metrelerce sürüklenen tırın sürücüsü hayatını kaybetti | Video 01:26
Metrelerce sürüklenen tırın sürücüsü hayatını kaybetti | Video 26.05.2024 | 13:59
Modifiye tutkunları Bursa’da buluştu | Video 03:13
Modifiye tutkunları Bursa'da buluştu | Video 26.05.2024 | 13:59
Başakşehir’de minibüsteki onlarca moloz çuvalını sitenin duvar dibine atıp böyle kaçtılar | Video 00:45
Başakşehir’de minibüsteki onlarca moloz çuvalını sitenin duvar dibine atıp böyle kaçtılar | Video 26.05.2024 | 15:23
Sahipsiz köpeklerin öğrencilere saldırması kamerada | Video 02:16
Sahipsiz köpeklerin öğrencilere saldırması kamerada | Video 26.05.2024 | 14:09
Üsküdar’daki çatışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı: Bizi pusuya düşürdüler | Video 04:27
Üsküdar'daki çatışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı: "Bizi pusuya düşürdüler" | Video 26.05.2024 | 13:59

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA