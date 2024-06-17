Elazığ'da geri dönüşüm deposunda yangın: Ev, depo ve bir araç kül oldu | Video
Elazığ'ın Akçakiraz beldesinde geri dönüşüm deposunda yangın çıktı. Ekipler yangını kontrol altına alırken, soğutma çalışmaları sürüyor.
Öte yandan, yangın sonrası evde maddi hasar meydana gelirken, geri dönüşüm deposu ve alanda bulunan bir araç yanarak kül oldu.
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