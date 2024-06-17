Video Yaşam Karın ağrısı şikayetiyle gitti, karnından 10 kilo dev tümör çıkartıldı | Video
Karın ağrısı şikayetiyle gitti, karnından 10 kilo dev tümör çıkartıldı | Video

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, karnından 10 kilo dev tümör çıkartıldı | Video

17.06.2024 | 10:46

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi bölümüne; Balıkesir'den karnında ağrı ve şişlik şikayetleriyle yönlendirilen ve yapılan tetkikler sonucunda yaklaşık 10 kilo ve 38 santimetrelik dev tümör tespit edilen hasta, gerçekleştirilen başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Balıkesir'de yaşayan 64 yaşındaki H.G., karnında ağrı ve şişlik şikayetiyle bir hastaneye başvurdu. Yapılan tetkikler sonucu yaşlı kadının mide kanaması geçirdiği belirtildi. İleri tedavi için İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiğinde ise ilk şoku yaşadı. Burada yapılan tomografi sonucunda H.G.'nin karnının en alt bölümünden kalbin altına kadar uzanan yaklaşık 10 kilogram ağırlığında, 38 santim boyunda ve 26 santim eninde tümör olduğu teşhisi konuldu. Dev tümör, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Osman Nuri Dilek ve ekiplerinin birlikte girdiği operasyonla başarılı şekilde çıkartıldı.

"HASTA BİZE GELDİĞİNDE HALSİZ, YORGUN VE KANSIZ BİR HALDEYDİ"
Yapılan ameliyata ilişkin bilgiler veren Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Osman Nuri Dilek, "Hastamız karnında ağrı ve şişlik şikayetiyle Balıkesir'den bize geldi. Orada mide kanaması nedeniyle bir tetkik edilmiş ve ileri tedavisi için de bize yönlendirilmiş. Hasta bize geldiği zaman halsiz, yorgun ve kansız bir haldeydi. Biz hemen tomografisini istedik. Karnında ele gelen bir kitle vardı. Pelviste dediğimiz yani karnın en alt bölümünden kalbin altına kadar uzanan, yaklaşık 38x29 santimlik çok büyük bir kitlesi vardı. Bunun kötü huylu bir tümör olacağını düşünerek hazırlıklarımızı yaptık. Hastayı birkaç gün içerisinde ameliyata hazır hale getirdik ve ameliyatını yaptık" diye konuştu.

"ÇOK NADİR GÖRECEĞİMİZ BİR VAKA"
Tıp literatüründe nadir görülen bir vaka olduğunu vurgulayan belirten Prof. Dr. Dilek, şunları kaydetti:
"Zor bir ameliyattı. Kan teminlerimizle ameliyata girdik. Mideden kaynaklandığını öncesinde de düşünmüştük ama inanmak zordu. Çünkü mideden böyle bir tümörün gelişmesi için çok büyük bir kitleydi."

"KİTLE DİYAFRAGMAYA YAPIŞMIŞTI, MİDENİN TAMAMINI ALDIK"
Kitlenin çok büyük olması sebebiyle karnında büyük açılma yapıldığını ve kitlenin dalakla birlikte alındığını aktaran Dilek, "Kitle dalakla iç içe geçmişti. Diyafragmaya yapışmıştı ve diyafragma ile beraber çıkardık. Midenin tamamını aldık. Bağırsakla yemek borusu arasında yeni bir yol oluşturarak ameliyatımızı tamamladık. Yaklaşık 4 saat süren bir ameliyattı" ifadelerine yer verdi.
Hastanın durumunun şu an iyi olduğunu ve daha da iyiye gideceğini ümit ettiklerini ifade eden Dilek, hastanın 7 gün içerisinde taburcu olmasını beklediklerini söyledi.

"PATOLOJİ SONUCU SAYESİNDE HASTA TEDAVİSİNİ ALABİLECEK"
Kitlenin patoloji laboratuvarına götürüldükten sonraki inceleme sürecine dair bilgiler aktaran Prof. Dr. İzzetiye Ebru Çakır da "Laboratuvarımıza 38,29,13 santim boyutlarında, 10 kilo ağırlığında bir kitle geldi. Patoloji sonucu sayesinde hastamız tedavisini alabilecek. Ancak bu işlemler patolojide, yaklaşık 3 hafta kadar süreyle devam etmektedir. Cerrahi olarak çıkartılan tüm materyallerin mutlaka patolojik incelemesinin yapılması gerekmektedir. Bu tip bir batın içi kitle, mide kaynaklı bir gastrointestinal stromal tümör (GIST) olabileceği gibi, dediferansiye liposarkom gibi diğer mezenkimal tümörler olabilir" şeklinde konuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tartıştığı şahsa ait aracın lastiklerine bıçakla zarar veren genç mahalleyi karıştırdı | Video 02:02
Tartıştığı şahsa ait aracın lastiklerine bıçakla zarar veren genç mahalleyi karıştırdı | Video 17.06.2024 | 10:46
Karın ağrısı şikayetiyle gitti, karnından 10 kilo dev tümör çıkartıldı | Video 02:25
Karın ağrısı şikayetiyle gitti, karnından 10 kilo dev tümör çıkartıldı | Video 17.06.2024 | 10:46
Karabük’teki feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:58
Karabük'teki feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 17.06.2024 | 10:35
Kars’ta Haziran güzelliği... Rengarenk açan çiçekler mest etti | Video 01:53
Kars’ta Haziran güzelliği... Rengarenk açan çiçekler mest etti | Video 17.06.2024 | 10:26
İş yerindeki fritözden yangın çıktı | Video 01:23
İş yerindeki fritözden yangın çıktı | Video 17.06.2024 | 09:56
’Silahlı yağma’ suçundan 25 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs kıskıvrak yakalandı | Video 00:27
'Silahlı yağma' suçundan 25 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs kıskıvrak yakalandı | Video 17.06.2024 | 09:27
Mezarlıkta kepçe alev alev böyle yandı | Video 00:36
Mezarlıkta kepçe alev alev böyle yandı | Video 17.06.2024 | 09:19
Bakan Yerlikaya: “Bayram tatilinin ikinci gününde 11 kişi hayatını kaybetti, bin 295 kişi ise yaralandı” | Video 01:04
Bakan Yerlikaya: “Bayram tatilinin ikinci gününde 11 kişi hayatını kaybetti, bin 295 kişi ise yaralandı” | Video 17.06.2024 | 08:50
Hatay’da 6 katlı bina yerle bir oldu! O anlar kamerada | Video 00:14
Hatay'da 6 katlı bina yerle bir oldu! O anlar kamerada | Video 17.06.2024 | 08:50
2 gün önce yanan fabrika tekrardan alevlendi | Video 03:54
2 gün önce yanan fabrika tekrardan alevlendi | Video 17.06.2024 | 08:38
Adana’da ahşap imalathanesinde yangın | Video 00:53
Adana'da ahşap imalathanesinde yangın | Video 17.06.2024 | 08:38
Polis memuru çatıda ayağı ipe dolanan kargayı kurtardı | Video 01:31
Polis memuru çatıda ayağı ipe dolanan kargayı kurtardı | Video 17.06.2024 | 08:38
Kim Milyoner Olmak İster’de Fenerbahçeli yarışmacıyı zorlayan soru! İşte Milyoner’de dikkat çeken o cevap! 01:48
Kim Milyoner Olmak İster’de Fenerbahçeli yarışmacıyı zorlayan soru! İşte Milyoner’de dikkat çeken o cevap! 16.06.2024 | 22:19
Kim Milyoner Olmak İster’de Fenerbahçeli yarışmacıyı zorlayan soru! 01:58
Kim Milyoner Olmak İster’de Fenerbahçeli yarışmacıyı zorlayan soru! 16.06.2024 | 22:18
Bayramın ilk gününde Kağıthane’de feci kaza: 5 yaralı | Video 03:12
Bayramın ilk gününde Kağıthane'de feci kaza: 5 yaralı | Video 16.06.2024 | 16:30
Şanlıurfa’da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 01:04
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 16.06.2024 | 15:47
Bursa’da kaçan kurbanlıklar ortalığı birbirine kattı | Video 00:10
Bursa'da kaçan kurbanlıklar ortalığı birbirine kattı | Video 16.06.2024 | 14:36
Bursa’da feci kaza kamerada: Takla atan otomobil alev aldı | Video 05:38
Bursa'da feci kaza kamerada: Takla atan otomobil alev aldı | Video 16.06.2024 | 13:43
Kesilmek üzereyken denize kaçan boğa için ekipler seferber oldu | Video 01:59
Kesilmek üzereyken denize kaçan boğa için ekipler seferber oldu | Video 16.06.2024 | 13:43
6 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı | Video 01:28
6 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı | Video 16.06.2024 | 14:21

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA