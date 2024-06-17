Halıya sarılmış halde denize atılan Sedef Güler’in ölümüne ilişkin zanlı Yavuz Güngör adliyeye sevk edildi | Video 17.06.2024 | 12:14 24 yaşındaki Sedef Güler’i elleri ve kolları bağlı şekilde öldürüldükten sonra sardığı halıya 10 kiloluk ağırlık bağlayıp cansız bedenini denize atan Yavuz Güngör isimli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Güngör'ün emniyetteki ifadesinde cinayeti kabul etmediği ileri sürüldü. VİDEO DEVAM EDİYOR

7 Haziran'da elleri ve kolları bağlı şekilde öldürüldükten sonra sarıldığı halıya 10 kiloluk dambıllarla bağlanıp denize atılan 24 yaşındaki Sedef Güler'in cansız bedeni Büyükçekmece Mimar Sinan sahilinde balıkçılar tarafından bulunmuştu. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli tutuklanırken Yavuz Güngör isimli adam ise kaçmıştı. Güngör dün Edirne'de bir sınır köyde jandarma istihbarat ekiplerince yakalandı. Edirne İl Komutanlığı ekipleri tarafından işlemleri tamamlanan şüpheli, Edirne Adliyesine getirilmişti. Güngör burada yapılan işlemlerinin ardından dün akşam İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Asayişte işlemleri tamamlanan Güngör, ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi. Güngör'ün emniyetteki ifadesinde cinayet işlediği iddialarını kabul etmediği ileri sürüldü.