Adalar’ın sağlık koruyucuları 7/24 teyakkuzda | Video
İstanbul’un gözde turistik yerleri arasında yer alan Büyükada, Heybeliada, Kınalı ve Burgazada özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğruyor. İstanbul 112, her an her yerde olduğu gibi Adalar’da 7/24 esasına göre teyakkuzda. İstanbul 112 Anadolu İl Ambulans Servisi bünyesinde adalarda hizmet veren ambulanslar ve motorize sağlık ekipleri büyük bir uyum içinde çalışıyor.
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