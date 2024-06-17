Güvenlik görevlisini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi | Video
Antalya'da arkadaşını eski sevgilisinden korumak isterken göğsünden bıçaklanan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlı, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.
KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞIRKEN CANINDAN OLDU
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde Bekir Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bekir Kılıç'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Metin A. ise Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Metin A. ifadesinin alınmak üzere Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyet Müdürlüğü'nden sağlık kontrolüne gönderilen zanlı, kontrol sonrası gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Cinayet zanlısı Bekir Kılıç, adliyeye sevk edildi.
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