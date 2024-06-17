Karabük'teki feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video
Karabük'te otomobile çarparak savrulduktan sonra otobüsün altına girerek hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün o anlarına ait güvenlik kamerası ortaya çıktı.
Kaza anı ise akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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