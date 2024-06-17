Video Yaşam Karadeniz’de kaybolan 16 yaşındaki çocuğun arama çalışmalarına helikopter katıldı | Video
Karadeniz’de kaybolan 16 yaşındaki çocuğun arama çalışmalarına helikopter katıldı | Video

Karadeniz’de kaybolan 16 yaşındaki çocuğun arama çalışmalarına helikopter katıldı | Video

17.06.2024 | 12:14

Çorum’dan Düzce’nin Akçakoca ilçesine bayram tatiline gelen ve dün denizde kaybolan 16 yaşındaki İbrahim Kolcu’nun arama çalışmalarına helikopter de katıldı.

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Çorum'dan Akçakoca'ya tatile gelen Kadir Kolcu ve ailesi bayramın birinci gününde Çayağzı plajında denize girdi. Dalgalar sebebi savrulan ailenin çığlıklarını duyanlar yardıma koşarak 5 kişilik ailenin 4'ünü denizden çıkardı. Fakat ailenin 16 yaşındaki oğlu İbrahim Kolcu çıkarılamadı. Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri denizde çalışmalar başlattı. Gün boyu yapılan arama çalışmalarından sonuç çıkmayınca, bu sabah helikopter ile arama çalışmalarına başlandı. Ankara'dan gelen jandarma arama kurtarma (JAKE), su altı arama kurtarma ve sahil güvenlik ekipleri de bölgede çalışmalarına destek vermeye başladı.

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