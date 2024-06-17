Video Yaşam ABD’de orman yangını: 14 bin 625 dönümlük alan yandı | Video
ABD’de orman yangını: 14 bin 625 dönümlük alan yandı | Video

ABD’de orman yangını: 14 bin 625 dönümlük alan yandı | Video

17.06.2024 | 13:12

ABD’nin California eyaletine bağlı Los Angeles şehrinin kuzeyinde çıkan yangın nedeniyle bin 200 kişi tahliye edilirken, 14 bin 625 dönümlük alan küle döndü.

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ABD'nin California eyaleti orman yangınıyla mücadele ediyor. Eyalete bağlı Los Angeles şehrinin kuzeyinde ormanlık alanda cumartesi günü başlayan yangın nedeniyle bin 200 kişi evlerinden tahliye edildi. Yangın söndürme çalışmalarının havadan ve karadan yoğun bir şekilde devam ettiği yangında 14 bin 625 dönümlük alan küle döndü. Yetkililer, yüksek sıcaklık, düşük nem ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle yangının henüz kontrol altına alınamadığını belirtti.
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