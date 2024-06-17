Yelkenli teknede 52 düzensiz göçmen yakalandı | Video
Muğla’nın Bodrum ilçesinde yelkenli teknede 15’i çocuk 52 düzensiz göçmen yakalandı.
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