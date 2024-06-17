Video Yaşam Yelkenli teknede 52 düzensiz göçmen yakalandı | Video
Yelkenli teknede 52 düzensiz göçmen yakalandı | Video

Yelkenli teknede 52 düzensiz göçmen yakalandı | Video

17.06.2024 | 16:19

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yelkenli teknede 15’i çocuk 52 düzensiz göçmen yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Bodrum'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-16) tarafından yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik Botları tarafından İtalya rotası üzerinde bulunan yelkenli tekne içerisindeki 37 düzensiz göçmen ile beraberinde 15 çocuk yakalandı. Teknede bulunan 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yelkenli teknede 52 düzensiz göçmen yakalandı | Video 03:04
Yelkenli teknede 52 düzensiz göçmen yakalandı | Video 17.06.2024 | 16:19
Güvenlik görevlisini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi | Video 01:00
Güvenlik görevlisini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi | Video 17.06.2024 | 15:08
Korhan Berzeg’in kemikleriyle bulunan toplu ulaşım ve banka kartları görüntülendi | Video 09:17
Korhan Berzeg’in kemikleriyle bulunan toplu ulaşım ve banka kartları görüntülendi | Video 17.06.2024 | 15:29
Elazığ’da geri dönüşüm deposunda yangın: Ev, depo ve bir araç kül oldu | Video 02:29
Elazığ'da geri dönüşüm deposunda yangın: Ev, depo ve bir araç kül oldu | Video 17.06.2024 | 14:18
Su kuyusuna düşen inek vinçle kurtarıldı | Video 01:03
Su kuyusuna düşen inek vinçle kurtarıldı | Video 17.06.2024 | 14:23
Pencereden giren serçe evin maskotu oldu... Dışarı bıraktıkları serçe her defasında eve dönüyor | Video 02:09
Pencereden giren serçe evin maskotu oldu... Dışarı bıraktıkları serçe her defasında eve dönüyor | Video 17.06.2024 | 13:47
ABD’de orman yangını: 14 bin 625 dönümlük alan yandı | Video 02:58
ABD’de orman yangını: 14 bin 625 dönümlük alan yandı | Video 17.06.2024 | 13:12
Halıya sarılmış halde denize atılan Sedef Güler’in ölümüne ilişkin zanlı Yavuz Güngör adliyeye sevk edildi | Video 06:00
Halıya sarılmış halde denize atılan Sedef Güler’in ölümüne ilişkin zanlı Yavuz Güngör adliyeye sevk edildi | Video 17.06.2024 | 12:14
Gaziantep’te genç kız motosiklet kazasında hayatını kaybetti | Video 01:44
Gaziantep'te genç kız motosiklet kazasında hayatını kaybetti | Video 17.06.2024 | 13:47
Şanlıurfa’da elektrik kablosu bomba gibi patladı! Patlama anları kameraya yansıdı | Video 01:41
Şanlıurfa'da elektrik kablosu bomba gibi patladı! Patlama anları kameraya yansıdı | Video 17.06.2024 | 12:57
Adalar’ın sağlık koruyucuları 7/24 teyakkuzda | Video 01:32
Adalar’ın sağlık koruyucuları 7/24 teyakkuzda | Video 17.06.2024 | 12:24
Karadeniz’de kaybolan 16 yaşındaki çocuğun arama çalışmalarına helikopter katıldı | Video 02:23
Karadeniz’de kaybolan 16 yaşındaki çocuğun arama çalışmalarına helikopter katıldı | Video 17.06.2024 | 12:14
Tartıştığı şahsa ait aracın lastiklerine bıçakla zarar veren genç mahalleyi karıştırdı | Video 02:02
Tartıştığı şahsa ait aracın lastiklerine bıçakla zarar veren genç mahalleyi karıştırdı | Video 17.06.2024 | 10:46
Karın ağrısı şikayetiyle gitti, karnından 10 kilo dev tümör çıkartıldı | Video 02:25
Karın ağrısı şikayetiyle gitti, karnından 10 kilo dev tümör çıkartıldı | Video 17.06.2024 | 10:46
Karabük’teki feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:58
Karabük'teki feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 17.06.2024 | 10:35
Kars’ta Haziran güzelliği... Rengarenk açan çiçekler mest etti | Video 01:53
Kars’ta Haziran güzelliği... Rengarenk açan çiçekler mest etti | Video 17.06.2024 | 10:26
İş yerindeki fritözden yangın çıktı | Video 01:23
İş yerindeki fritözden yangın çıktı | Video 17.06.2024 | 09:56
’Silahlı yağma’ suçundan 25 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs kıskıvrak yakalandı | Video 00:27
'Silahlı yağma' suçundan 25 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs kıskıvrak yakalandı | Video 17.06.2024 | 09:27
Mezarlıkta kepçe alev alev böyle yandı | Video 00:36
Mezarlıkta kepçe alev alev böyle yandı | Video 17.06.2024 | 09:19
Bakan Yerlikaya: “Bayram tatilinin ikinci gününde 11 kişi hayatını kaybetti, bin 295 kişi ise yaralandı” | Video 01:04
Bakan Yerlikaya: “Bayram tatilinin ikinci gününde 11 kişi hayatını kaybetti, bin 295 kişi ise yaralandı” | Video 17.06.2024 | 08:50

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA