Kars’ta Haziran güzelliği... Rengarenk açan çiçekler mest etti | Video
Kars’ta Haziran güzelliği, Rengarenk çiçek Kars, görenleri mest ediyor. Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve 4 mevsim bir başka güzelliğe bürünen Kars’ta her tondan açan çiçekler renk cümbüşü yaşatıyor.
Kars'ta açan çiçekler güzelliğiyle dikkati çekerken, sarı, beyaz, kırmızı, mor çiçeklerle kaplanan tarlalar ve araziler, yeşilin birbirinden güzel tonlarıyla bütünleşip adeta renk cümbüşüne dönüşürken, kartpostal görüntüler ortaya çıktı.
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