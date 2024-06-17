Kars’ta Haziran güzelliği... Rengarenk açan çiçekler mest etti | Video

Kars’ta Haziran güzelliği, Rengarenk çiçek Kars, görenleri mest ediyor. Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve 4 mevsim bir başka güzelliğe bürünen Kars’ta her tondan açan çiçekler renk cümbüşü yaşatıyor.