Kurban pazarında zabıta ile tartışıp kendini astı, çevredekiler kurtardı; olay anı kamerada
Kayseri'nin Talas ilçesinde kurulan kurban pazarına sakatat ve et toplamak için geldiği öne sürülen Ali B., (45) zabıta görevlileri ile tartışınca elektrik direğine bağladığı iple kendini astığı anlara ilişkin cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Ali B.'nin elektrik direğine çıktığı ve kendini iple astığı, bir vatandaşın da hızla direğe tırmanarak ipi kestiği, ardından da Ali B.'nin başının üstüne yere düştüğü görüldü.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:36
00:08
Aydın’da orman yangını 16.06.2024 | 18:39
04:28
Bercan Tutar | İslam dünyasının ‘yozlaşmış âlemi’ 16.06.2024 | 16:53
02:38
Haşmet Babaoğlu | Kişisel bir sözlük: Sevinç 16.06.2024 | 16:49
02:55
Başkan Erdoğan, Mehmetçiğin bayramını kutladı | Video 16.06.2024 | 15:59
12:01
Bakan Güler, Hakkari'de Mehmetçikle bayramlaştı | Video 16.06.2024 | 15:21
12:01
Bakan Güler, Hakkari'de Mehmetçikle bayramlaştı | Video 16.06.2024 | 15:14
02:42
02:58
10:19
Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti | Video 16.06.2024 | 08:37
02:58
İçişleri Bakanı Yerlikaya bayram namazını Konya'da kıldı | Video 16.06.2024 | 08:37
00:17
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde İstanbul Emniyet Müdürü’nden müdahale kamera 15.06.2024 | 11:14
06:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı "Kardeşlik şölenine dönüşmeli" 15.06.2024 | 11:08
04:40
Komandolar zeybek performansıyla göz doldurdu 15.06.2024 | 10:09
10:43
Eylem Tok ve oğlu Timur ABD yakalandı! Ne zaman iade edilecekler? 15.06.2024 | 09:24
01:27
Bisikletiyle aniden yola çıkan çocuğa otomobil çarptı... O anlar kamerada 15.06.2024 | 08:44
01:51
01:30
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi 15.06.2024 | 08:44
03:46
Melih Altınok | Sosyalist Sanchez ile Erdoğan’ın arasından su sızmıyor 14.06.2024 | 16:57
04:20
Dilek Güngör | Hangi vergi istisnaları kalkıyor? 14.06.2024 | 16:54