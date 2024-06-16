Video Haber Kurban pazarında zabıta ile tartışıp kendini astı, çevredekiler kurtardı; olay anı kamerada
Kurban pazarında zabıta ile tartışıp kendini astı, çevredekiler kurtardı; olay anı kamerada

Kurban pazarında zabıta ile tartışıp kendini astı, çevredekiler kurtardı; olay anı kamerada

16.06.2024 | 23:30

Kayseri'nin Talas ilçesinde kurulan kurban pazarına sakatat ve et toplamak için geldiği öne sürülen Ali B., (45) zabıta görevlileri ile tartışınca elektrik direğine bağladığı iple kendini astığı anlara ilişkin cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Ali B.'nin elektrik direğine çıktığı ve kendini iple astığı, bir vatandaşın da hızla direğe tırmanarak ipi kestiği, ardından da Ali B.'nin başının üstüne yere düştüğü görüldü.

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