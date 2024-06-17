Şanlıurfa'da elektrik kablosu bomba gibi patladı! Patlama anları kameraya yansıdı | Video 17.06.2024 | 12:57 Şanlıurfa'da elektrik direğinden kopan elektrik kablosu bomba gibi patladı. Mahalleyi ayağa kaldıran patlama anları kameraya böyle yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Haliliye ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde yaşanan olayda, elektrik direğinden kopan elektrik kablosu yanmaya başladı. Yanmayla birlikte peş peşe patlamaların olduğu elektrik hattı, mahallede paniğe neden oldu.İhbar üzerine olay yerine giden elektrik şirketi elamanları ve itfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucu patlama durduruldu. Bir süre kesintiye uğrayan enerji, arızanın onarılmasının ardından yeniden verilmeye başlandı.