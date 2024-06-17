Şanlıurfa'da elektrik kablosu bomba gibi patladı! Patlama anları kameraya yansıdı | Video
Şanlıurfa'da elektrik direğinden kopan elektrik kablosu bomba gibi patladı. Mahalleyi ayağa kaldıran patlama anları kameraya böyle yansıdı.
İhbar üzerine olay yerine giden elektrik şirketi elamanları ve itfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucu patlama durduruldu. Bir süre kesintiye uğrayan enerji, arızanın onarılmasının ardından yeniden verilmeye başlandı.
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