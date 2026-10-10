KKTC'deki "Filo Jet" faciasında kaybolmuştu: 3 yaşındaki Asel henüz bulunamadı | Video

10 Ekim 2026 14:03

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos’ta "Filo Jet" yolcu gemisin batmasının ardından 27 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, arama çalışmaları geriye kalan tek kayıp olan 3 yaşındaki Anni Asel Hilaloğlu için sürdürülüyor. Küçük Asel’in babası Salim Hilaloğlu, "Artık çıkacak olan bir kemiğe bile razıyız" ifadelerini kullanarak kızının bir an önce bulunmasını istedi.