Lüks araçların konsollarını kiralık araçlarla gelip böyle çaldılar! 2 şüpheli yakalandı... | Video

11 Ekim 2026 10:24

İstanbul’da 5 ilçede 7 ayrı lüks araçtan konsol hırsızlığı ve bir plaka hırsızlığı gerçekleştiren şüpheliler, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Hırsızlık olaylarında kiralık araçların kullanıldığı belirlendi.

İstanbul'un Başakşehir, Sultangazi, Bayrampaşa, Küçükçekmece ve Arnavutköy ilçelerinde meydana gelen 7 ayrı BMW marka araçtan konsol hırsızlığı ile bir plaka hırsızlığı olayına ilişkin çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin olayları kiralık araçlarla gerçekleştirdiği tespit edildi.

ESENLER'DE YAKALANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince kimlikleri belirlenen A.T. (27) ve M.C.Y. (25), 7 Ekim 2026'da Esenler'de düzenlenen çalışmayla yakalandı. Şüphelilerden A.T.'nin 8, M.C.Y.'nin ise 8 suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği'ne götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.