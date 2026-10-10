Antalya'da kaza anı kamerada: Otomobil ile motosiklet böyle çarpıştı | Video
10 Ekim 2026 11:04
Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobille motosikletin çarpışmasında yaralanan olmazken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.Kazaya karışan yabancı plakalı lüks otomobil, araç sahibi ve ailesi dışında bir kişinin kullanması nedeniyle bağlanarak yediemin otoparkına çekildi.
Kaza; Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi'nde Gençlik Merkezi istikametinden Sorgun Bulvarı istikametine seyir halindeki Korhan Yılmaz'ın kullandığı RL-072-AS (Almanya) plakalı lüks otomobile Cumartesi Pazarı istikamtinden Çetin Emeç Caddesine çıkan Hatice Ünal'ın kullandığı motosikletin yandan çarpması sonucunda meydana geldi.
Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada büyük şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı.
Kazanın ardından olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde yabancı plakalı aracı kullanan sürücünün araç sahibi ya da aile bireyi olmaması nedeniyle otomobil trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.
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