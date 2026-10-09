Aksaray'da bir kadın, 2 kadın tarafından yol ortasında böyle darp edildi | Video

09 Ekim 2026 09:35

Aksaray'da işinden çıkıp evine dönen kadın, tanımadığı 2 kadın tarafından yol ortasında yeri yatırılıp darp edildi. O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı.