SON DAKİKA: Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katı çökmüştü! Can kaybı 5'e yükseldi, çalışma sona erdi | Video

09 Ekim 2026 09:14

Son dakika haberi: İstanbul Maltepe'nin Cevizli Mahallesi'de dün 7 katlı binanın alttaki 3 katı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Devam eden arama çalışmalarında enkazda bulunan 9 kişiye sağ olarak ulaşıldı. Yaralı kurtulan vatandaşlar hastaneye kaldırılırken enkazda kalan son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Çöken binada can kaybı 5'e ulaştı. İşte dakika dakika yaşanan gelişmeler…