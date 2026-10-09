SON DAKİKA: Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katı çökmüştü! Can kaybı 5'e yükseldi, çalışma sona erdi | Video
09 Ekim 2026 09:14
Son dakika haberi: İstanbul Maltepe'nin Cevizli Mahallesi'de dün 7 katlı binanın alttaki 3 katı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Devam eden arama çalışmalarında enkazda bulunan 9 kişiye sağ olarak ulaşıldı. Yaralı kurtulan vatandaşlar hastaneye kaldırılırken enkazda kalan son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Çöken binada can kaybı 5'e ulaştı. İşte dakika dakika yaşanan gelişmeler…
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