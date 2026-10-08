Video Yaşam Tüneldeki feci kaza kamerada: Eşinin öldüğü, oğlunun yaralandığı kazaya tanık olunca sinir krizi geçirdi!| Video
Tüneldeki feci kaza kamerada: Eşinin öldüğü, oğlunun yaralandığı kazaya tanık olunca sinir krizi geçirdi!| Video

Tüneldeki feci kaza kamerada: Eşinin öldüğü, oğlunun yaralandığı kazaya tanık olunca sinir krizi geçirdi!| Video

08 Ekim 2026 14:45

Bursa'da tünelde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Ali Bilensir’in (52) hayatını kaybettiği, oğlu C.B.’nin (13) ağır yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, otomobilin karşı şeride geçip, motosiklete çarptığı, Bilensir’in arkasından motosikletle gelen eşi Figen Bilensir’in de (40) kazaya tanık olduğu ve sinir krizi geçirdiği görüldü.

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Kaza, 17 Mayıs'ta saat 10.00 sıralarında Orhaneli yolu Doğancı Tüneli'nde meydana geldi. Orhaneli yönüne giden Ali Bilensir yönetimindeki 16 BRL 633 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Bilal Ç. idaresindeki 16 BEZ 897 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasında oturan oğlu C.B. yola savruldu. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ali Bilensir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan oğlu C.B. ile otomobil sürücüsü Bilal Ç., ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

MOTOSİKLET FESTİVALİNE GİDİYORLARMIŞ

Profesyonel seslendirme sanatçısı Ali Bilensir'in bir motosiklet grubunun başkanı olduğu, oğlu C.B. ile birlikte Orhaneli ilçesinde düzenlenen motosiklet tutkunları ve ailelerinin katılacağı etkinliğine gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Kazanın haber alınmasının ardından Orhaneli'deki etkinlik iptal edilirken, 2 çocuk babası Bilensir'in cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Yıldırım ilçesi Emirsultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

TAHLİYE EDİLDİ

Kazayla ilgili soruşturma tamamlandı. Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınıp tutuklanan otomobil sürücüsü Bilal Ç., bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

KARŞI ŞERİDE GEÇİP ÇARPMIŞ

Kazanın güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı. Tüneldeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Bilal Ç. idaresindeki otomobilin bir anda kendi şeridinden çıkıp karşı yönden gelen Ali Bilensir yönetimindeki motosiklete çarptığı, Bilensir ile oğlu C.B.'nin havaya savrulup yere düştüğü, motosikletin de tünelin duvarına çarptığı görüldü. Bilensir'in kendisi gibi motosiklet tutkunu olan eşi Figen Bilensir'in, diğer oğlu G.B. (15) ile birlikte arkadan gelirken kazayı görüp, durduğu ve sinir krizi geçirip, diğer sürücülerden yardım istediği anlar da görüntüye yansıdı. (DHA)

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