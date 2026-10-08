Maltepe'de bina çöktü: Alt kattaki depo için ‘Kolonlar kesildi’ iddiası! Öncesi sonrası böyle görüntülendi… | Video

08 Ekim 2026 16:02

İstanbul Maltepe'de çöken 7 katlı binada 2 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Enkazda bulunan ekiplerin 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Apartmanın en alt katında bulunan tekstil atölyesi iddiaların hedefindeyken, depo işletmecisinden dikkat çeken öncesi sonrası videoları geldi.