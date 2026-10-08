Küçükçekmece’de biri polis 2 kişinin öldürüldüğü olayda 8 kişi gözaltına alınmıştı: Görüntüler ortaya çıktı!
08 Ekim 2026 18:57
İstanbul Küçükçekmece’de bir eğlence mekânında iki şüphelinin silahlı saldırısı sonucu müşteri olarak bulunan B.Ü. ile saldırıya müdahale etmek isteyen istirahatteki polis memuru Kubilay Çınar (40) hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan soruşturmada, silah kullanan şüphelinin de aralarında bulunduğu 8 kişi Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polislerince gözaltına alındı. Öte yandan olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
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