Diyarbakır'da kuyumcuya silahlı saldırı... | Video

08 Ekim 2026 12:50

Diyarbakır'da gece saatlerinde bir kuyumcu dükkanına silahlı saldırı düzenlendi. İş yeri sahibinden geçtiğimiz günlerde 100 bin dolar haraç istendiği öğrenildi.

Olay Kayapınar ilçesi Dr. Sıtkı Göral Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Gece saatlerinde dükkanın önüne gelen kişi ya da kişiler, kuyumcu dükkanına silahlı saldırı düzenledi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yeri sahibi sabah dükkanını açmaya çalışırken durumun farkında vardı. Haber verilmesi üzerine olaya yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri, olayı gerçekleştiren şahıs ya da şahısların yakalanması için geniş çaplı inceleme başlattı.

Öte yandan iş yeri sahibinden geçtiğimiz günlerde 100 bin dolar haraç istendiği öğrenildi.

Kurşunlama olayı güvenlik kameralarına da yansıdı.