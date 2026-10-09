Kayseri’de trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralı
09 Ekim 2026 00:08
Kayseri’nin İncesu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
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