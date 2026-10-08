Yozgat’ta düzenlenen operasyonda 498 gram esrar ele geçirildi | Video
08 Ekim 2026 16:38
Yozgat’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde yetiştiren şüpheli tespit edildi. Şüpheli H.F.D.'nin kullandığı ikamette yapılan aramada 498,73 gram esrar, 47 adet Hint keneviri ve 7 adet Hint keneviri tohumu ele geçirildi.
Şüphelinin hakkındaki adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.
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