Video Yaşam Kula'da gece saatlerinde yangın paniği: Yanan ev kullanılamaz hale geldi | Video
Kula'da gece saatlerinde yangın paniği: Yanan ev kullanılamaz hale geldi | Video

Kula'da gece saatlerinde yangın paniği: Yanan ev kullanılamaz hale geldi | Video

09 Ekim 2026 08:52

Manisa'nın Kula ilçesinde bir evde çıkan yangında yanan ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında olay yerinde rahatsızlanan ev sahibi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Yangın, saat 23.30 sıralarında Kula ilçesine bağlı Seyitali Mahallesi 184 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Metin Balcı'ya ait ikamette henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen alevleri gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın sırasında evinin yandığını gören ve olay yerinde rahatsızlanan ev sahibi Metin Balcı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Balcı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın, çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, ekiplerin müdahalesiyle alevlerin çevredeki diğer yapılara yayılması önlendi.

Öte yandan yangının meydana geldiği bölgeye gelen Kula Kaymakamı Talha Altuntaş ve Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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