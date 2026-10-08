Selde sürüklenen civciv böyle kurtarıldı! O anlar kamerada

08 Ekim 2026 12:59

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde sel sularına kapılarak hareketsiz kalan civciv, belediye çalışanının müdahalesiyle yeniden hayata tutundu. Civcivin kurtarıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde önceki gün etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Kahta Belediyesi Kültür Merkezi Sosyal Tesisleri'nde görev yapan Recep Doğan, yağışı izlediği sırada sel sularının sürüklediği bir civcivi fark etti. Suyun içerisinde çırpınan civcivi kurtarmak için koşan Doğan, suya girerek minik hayvanı bulunduğu yerden çıkardı.

Sudan çıkardığı civcivin hareketsiz kaldığını gören Doğan, zaman kaybetmeden müdahaleye başladı. Civcivi ayaklarından tutarak sırtına hafifçe vuran Doğan, yuttuğu suyu çıkarmaya çalıştı. Yapılan müdahalenin ardından yeniden hareket etmeye başlayan civciv hayata tutundu. Civcivi kurulayan Doğan, daha sonra minik hayvanı kendi tavuklarının bulunduğu kümese götürerek koruma altına aldı. Civcivin sahibinin ortaya çıkması halinde teslim edileceği öğrenildi.

Öte yandan, Recep Doğan'ın sel sularına kapılan civcivi kurtarmak için koştuğu ve ardından hayata döndürmeye çalıştığı anlar, tesisin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.