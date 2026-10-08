Maltepe'de çöken binada yaşayan vatandaş yaşadıklarını anlattı | Video

08 Ekim 2026 13:27

Son dakika haberleri... İstanbul Maltepe'de çöken 7 katlı binadan sağ kurtulan vatandaşın 'kentsel dönüşüm' pişmanlığı kan dondurdu. Felaketin göz göre göre geldiğini anlatan bina sakininin sözleri ve binanın çökmeden önceki görüntülerinde ortaya çıkan o korkunç kolon detayı, ihmaller zincirini gözler önüne serdi. Faciadan geriye acı bir "keşke" kaldı.