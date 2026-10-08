Maltepe'de çöken binanın ardından yaşanan panik kamerada | Video
08 Ekim 2026 14:47
Maltepe'de 7 katlı binanın çöktükten sonraki ilk anları kameralara böyle yansıdı.Olay, saat 05.40 sıralarında Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki 7 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın 3 katında henüz bilinmeyen nedenle çökme yaşandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Ekiplerin seferber olduğu arama kurtarma çalışmaları sonrası enkaz altından 8 kişi sağ olarak çıkarılırken 2 kişinin hayatı kaybettiği öğrenildi. Göçük altında kalan 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Öte yandan 7 katlı binanın sabah saatlerinde çöktükten sonraki ilk anları vatandaşlar tarafından saniye saniye böyle kaydedildi.
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