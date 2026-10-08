Video Yaşam 'Sahte belgelerle iktidarı hedef alıyorlar'

"Sahte belgelerle iktidarı hedef alıyorlar"

08 Ekim 2026 18:42

Gazeteci Ekrem Kızıltaş ve Mahmut Övür, A Haber'de fon soruşturması üzerinden yapılan kirli algı operasyonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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