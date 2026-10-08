Maltepe'de bina çöktü: İddiaların hedefindeki depo işletmecisi konuştu! Bina altındaki 'Kolonlar kesildi mi?' | Video
08 Ekim 2026 16:17
İstanbul Maltepe Cevizli'de 7 katlı bir binanın ilk üç katı büyük bir gürültüyle çöktü. Bina altındaki kolonlara müdahale mi edildi? Çöken binadaki kumaş deposu işletmecisi Serkan Kaya A Haber'e açıklamalarda bulundu.
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