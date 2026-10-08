Melike Çiftçi güzellik uğruna can vermişti! Talihsiz kadının son anları kamerada: ‘Ablama daha önce de işlem yaptı’ | Video
08 Ekim 2026 15:11
İzmir’in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen olayda Melike Çiftçi güzelleşmek için gittiği kursta canından oldu. Çiftçi kalça dolgusu yaptırmak için gittiği Estetisyenlik ve güzellik uzmanlığı kurs yerinde fenalaştı. Talihsiz kadının kahreden son anları kameraya yansırken ölüm doktoru bugün hakim karşısına çıktı. Çiftçi'nin acılı kardeşinin sözleri şaşkınlık yarattı.
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