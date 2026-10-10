15 yaş altına sosyal medya yasağı: Yeni düzenleme Resmi Gazete'de! Tarih belli oldu | Video
10 Ekim 2026 09:44
Sosyal medyada çocukların korunmasına yönelik yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Siber Güvenlik Başkanlığı'nın hazırladığı düzenleme, 15 yaşından küçük çocuklara sosyal ağ hizmeti sunulmasını yasaklıyor. Peki bu düzenleme ne zaman yürürlülüğe girecek? İşte o tarih!
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