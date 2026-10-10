Video Yaşam Erzincan’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı | Video
Erzincan’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı | Video

Erzincan’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı | Video

10 Ekim 2026 09:11

Erzincan’da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Erzincan-Çağlayan yolu üzerindeki İstasyon Köprüsü'nde, 34 BOY 095 plakalı hafif ticari araç ile 24 AR 222 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

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