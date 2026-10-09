Video Yaşam Müzikhole kurşun yağdıran 8 kişi 12 saatte yakalandı: Silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı! 1'i polis, 2 ölü | Video
Müzikhole kurşun yağdıran 8 kişi 12 saatte yakalandı: Silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı! 1'i polis, 2 ölü | Video

Müzikhole kurşun yağdıran 8 kişi 12 saatte yakalandı: Silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı! 1'i polis, 2 ölü | Video

09 Ekim 2026 11:47

İstanbul Küçükçekmece’de müzikholde yaşanan silahlı saldırıda Barış Ünlü ve istirahatli polis memuru Kubilay Çınar hayatını kaybetmişti. Konuyla ilgili çalışma başlatan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri olayda silah kullanan şüphelinin de aralarında olduğu 8 kişiyi 12 saat içinde gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken olay anına dair görüntülerde ortaya çıktı. İşte detaylar...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Atatürk Mahallesi İkitelli Caddesi'nde dün saat 03.40 sıralarında iddiaya göre, müzikholde bulunan Barış Ünlü'ye 2 şüpheli tarafından silahla ateş açıldı. Bu sırada içeride bulunan ve izinli olduğu öğrenilen polis memuru Kubilay Çınar (40), şüphelilere müdahale etmek istedi. Şüphelilerin ateş açması üzerine polis memuru da karşılık verdi. Çıkan silahlı çatışmada polis memuru Kubilay Çınar ile Barış Ünlü ağır yaralandı.

2 KİŞİ KURTARILAMADI

Müzikhol çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kubilay Çınar ile Barış Ünlü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Çatışmada 3 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

SİLAHLI ÇATIŞMA KAMERADA

Müzikholde çıkan silahlı çatışma güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çıkan çatışmanın ardından şüphelinin ateş edip kaçtığı görüldü.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda, olay sırasında ayağından yaralanan şüpheli olay yerinde yakalandı. Diğer şüpheli ile olayla bağlantılı olduğu belirlenen 6 şüpheli de olayın ardından tespit edilerek gözaltına alındı.

SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde ve olayla bağlantılı noktalarda yapılan aramalarda, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. Olay yeri inceleme ekipleri de müzikholde çalışma yaptı. Güvenlik kamera görüntüleri incelenirken, çalışanların da bilgisine başvuruldu. Olayla ilgili gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Müzikhole kurşun yağdıran 8 kişi 12 saatte yakalandı: Silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı! 1’i polis, 2 ölü | Video 00:45
Müzikhole kurşun yağdıran 8 kişi 12 saatte yakalandı: Silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı! 1'i polis, 2 ölü | Video 09.10.2026 | 11:47
Kuyumcukent’te 420 milyonluk vurgunda yeni gelişme: 28 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 02:45
Kuyumcukent'te 420 milyonluk vurgunda yeni gelişme: 28 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 09.10.2026 | 11:28
İstanbul merkezli 8 ilde suç örgütü operasyonu: 33 gözaltı | Video 01:30
İstanbul merkezli 8 ilde suç örgütü operasyonu: 33 gözaltı | Video 09.10.2026 | 10:52
İstanbul’da uluslararası dolandırıcılık şebekesine operasyon: 62 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 01:20
İstanbul'da uluslararası dolandırıcılık şebekesine operasyon: 62 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 09.10.2026 | 10:01
Aksaray’da bir kadın, 2 kadın tarafından yol ortasında böyle darp edildi | Video 03:59
Aksaray'da bir kadın, 2 kadın tarafından yol ortasında böyle darp edildi | Video 09.10.2026 | 09:35
SON DAKİKA: Maltepe’de 7 katlı binanın 3 katı çökmüştü! Can kaybı 5’e yükseldi, çalışma sona erdi | Video 06:25
SON DAKİKA: Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katı çökmüştü! Can kaybı 5'e yükseldi, çalışma sona erdi | Video 09.10.2026 | 09:14
Kula’da gece saatlerinde yangın paniği: Yanan ev kullanılamaz hale geldi | Video 01:29
Kula'da gece saatlerinde yangın paniği: Yanan ev kullanılamaz hale geldi | Video 09.10.2026 | 08:52
Kayseri’de trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralı 01:16
Kayseri’de trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralı 09.10.2026 | 00:06
Kastamonu’da kamyon köprüden uçtu: Ekipler yaralıları kurtarmak için zamanla yarıştı 01:37
Kastamonu'da kamyon köprüden uçtu: Ekipler yaralıları kurtarmak için zamanla yarıştı 08.10.2026 | 19:34
Beşiktaş’ta ana caddede yol çöktü, trafik aksadı 01:29
Beşiktaş’ta ana caddede yol çöktü, trafik aksadı 08.10.2026 | 19:02
Küçükçekmece’de biri polis 2 kişinin öldürüldüğü olayda 8 kişi gözaltına alınmıştı: Görüntüler ortaya çıktı! 00:45
Küçükçekmece’de biri polis 2 kişinin öldürüldüğü olayda 8 kişi gözaltına alınmıştı: Görüntüler ortaya çıktı! 08.10.2026 | 18:57
Sahte belgelerle iktidarı hedef alıyorlar 27:18
"Sahte belgelerle iktidarı hedef alıyorlar" 08.10.2026 | 18:42
Yozgat’ta düzenlenen operasyonda 498 gram esrar ele geçirildi | Video 00:41
Yozgat’ta düzenlenen operasyonda 498 gram esrar ele geçirildi | Video 08.10.2026 | 16:38
Maltepe’de bina çöktü: Alt kattaki depo için ‘Kolonlar kesildi’ iddiası! Öncesi sonrası böyle görüntülendi… | Video 02:32
Maltepe'de bina çöktü: Alt kattaki depo için ‘Kolonlar kesildi’ iddiası! Öncesi sonrası böyle görüntülendi… | Video 08.10.2026 | 15:55
23 yaşındaki Hatice’nin ölümünde skandal gelişme! Özel hastane otopsi belgelerini gizledi | Video 06:40
23 yaşındaki Hatice'nin ölümünde skandal gelişme! Özel hastane otopsi belgelerini gizledi | Video 08.10.2026 | 15:48
Sakarya’da 3 ilçede Sokaklar Güvende operasyonu: 19 gözaltı | Video 02:20
Sakarya'da 3 ilçede "Sokaklar Güvende" operasyonu: 19 gözaltı | Video 08.10.2026 | 15:26
Melike Çiftçi güzellik uğruna can vermişti! Talihsiz kadının son anları kamerada: ‘Ablama daha önce de işlem yaptı’ | Video 01:47
Melike Çiftçi güzellik uğruna can vermişti! Talihsiz kadının son anları kamerada: ‘Ablama daha önce de işlem yaptı’ | Video 08.10.2026 | 15:11
Ordu’da kötü koku ihbarı yapılan evden çıkanlar şoke etti! 20 kamyon çöp ve atık temizlendi | Video 03:16
Ordu'da kötü koku ihbarı yapılan evden çıkanlar şoke etti! 20 kamyon çöp ve atık temizlendi | Video 08.10.2026 | 14:58
Maltepe’de çöken binanın ardından yaşanan panik kamerada | Video 00:55
Maltepe'de çöken binanın ardından yaşanan panik kamerada | Video 08.10.2026 | 14:47
Tüneldeki feci kaza kamerada: Eşinin öldüğü, oğlunun yaralandığı kazaya tanık olunca sinir krizi geçirdi!| Video 06:30
Tüneldeki feci kaza kamerada: Eşinin öldüğü, oğlunun yaralandığı kazaya tanık olunca sinir krizi geçirdi!| Video 08.10.2026 | 14:45

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA