Müzikhole kurşun yağdıran 8 kişi 12 saatte yakalandı: Silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı! 1'i polis, 2 ölü | Video

09 Ekim 2026 11:47

İstanbul Küçükçekmece’de müzikholde yaşanan silahlı saldırıda Barış Ünlü ve istirahatli polis memuru Kubilay Çınar hayatını kaybetmişti. Konuyla ilgili çalışma başlatan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri olayda silah kullanan şüphelinin de aralarında olduğu 8 kişiyi 12 saat içinde gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken olay anına dair görüntülerde ortaya çıktı. İşte detaylar...

Atatürk Mahallesi İkitelli Caddesi'nde dün saat 03.40 sıralarında iddiaya göre, müzikholde bulunan Barış Ünlü'ye 2 şüpheli tarafından silahla ateş açıldı. Bu sırada içeride bulunan ve izinli olduğu öğrenilen polis memuru Kubilay Çınar (40), şüphelilere müdahale etmek istedi. Şüphelilerin ateş açması üzerine polis memuru da karşılık verdi. Çıkan silahlı çatışmada polis memuru Kubilay Çınar ile Barış Ünlü ağır yaralandı.

2 KİŞİ KURTARILAMADI

Müzikhol çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kubilay Çınar ile Barış Ünlü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Çatışmada 3 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

SİLAHLI ÇATIŞMA KAMERADA

Müzikholde çıkan silahlı çatışma güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çıkan çatışmanın ardından şüphelinin ateş edip kaçtığı görüldü.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda, olay sırasında ayağından yaralanan şüpheli olay yerinde yakalandı. Diğer şüpheli ile olayla bağlantılı olduğu belirlenen 6 şüpheli de olayın ardından tespit edilerek gözaltına alındı.

SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde ve olayla bağlantılı noktalarda yapılan aramalarda, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. Olay yeri inceleme ekipleri de müzikholde çalışma yaptı. Güvenlik kamera görüntüleri incelenirken, çalışanların da bilgisine başvuruldu. Olayla ilgili gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.