Video Yaşam Kuyumcukent'te 420 milyonluk vurgunda yeni gelişme: 28 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video
Kuyumcukent'te 420 milyonluk vurgunda yeni gelişme: 28 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video

Kuyumcukent'te 420 milyonluk vurgunda yeni gelişme: 28 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video

09 Ekim 2026 11:28

İstanbul Bahçelievler’de bulunan Kuyumcukent’te 16 firma sahibinin, kendilerinden alınan toplam 64 kilogram işlenmiş altının bedelinin ödenmediği iddiasıyla yaptığı şikâyet üzerine başlatılan soruşturmada Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince 33 şüpheliyi gözaltına almıştı. Konuyla ilgili Emniyetteki işlemleri tamamlanan 28 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 170 milyonluk mal varlığına tedbir kararı uygulanırken ele geçirilen 60 milyonluk para ve ziynet eşyası inceleniyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda. Kuyumcukent'te kuyumculuk faaliyeti yürüten Habip K. (52) ve kardeşi Oorhan K. (46) isimli şüphelilerin, kendi iş yerlerinde ve farklı müşterilere satış yapacaklarını vaat ederek 16 müştekiden işlenmiş altın aldığı öne sürüldü. Şüphelilerin aldıkları altınların bedelini geri ödememesi üzerine mağdurlar toplam 64 kilogram altın nedeniyle zarara uğradıklarını belirterek şikâyetçi oldu. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından altınların ve paranın izini sürerek şüphelilerin para hareketlerini ve olası para aklama faaliyetlerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 35 şüpheli tespit edildi.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Şüphelilerin yakalanması amacıyla bugün İstanbul, Kocaeli ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

"ARKADAŞLAR BİZ BATMIŞ DURUMDAYIZ"
Öte yandan şüphelileirn mağdurlara bir mesaj atıp topladıkları ve itiraf niteliğinde bir açıklama yaptıkları öne sürüldü. İddiaya göre mağdurları toplayıp; "Arkadaşlar biz batmış ve bitmiş durumdayız. Piyasadan 3 kilogram alacağımız var size 64 kilo borcumuz var bunu ödeyemeyeceğiz" dediği öne sürüldü. O anların görüntüleri de ortaya çıktı.

KUYUMCUKENT'İN KANAYAN YARASINA SU SERPİLDİ
Asayiş Şube Müdürlüğüne gelen 2 mağdur ve diğer mağdurların avukatı Kadir Önder Gülel; "Bugün Kuyumcukent'te kuyumcu sektörünün kanayan yarasını bir nebze su serpildi müvekkillerim 64 kg'a varır derecede ticaret kılıfı adı altında alışveriş yapma bahanesiyle dolandırılmıştı. Şüphelilerin en ağır ceza ile cezalandırılması için takipçisi olacağız. Bu süreçte şüpheliler telefonla vatandaşlar arıyorlar bir yere topluyorlar. Piyasadan 1 kg alacağım var 62 kg nerede bunun hesabını hiçbir şekilde veremiyor. Emekleri Emeklerinden dolayı da Başsavcılığımıza ve emniyet amirliğimize teşekkür ediyoruz" dedi.

"YILLARCA VERDİĞİMİZ EMEK BOŞA GİTTİ"
Mağdurlardan Süleyman Kılınç ve Tolga Doğan ise bizi toplayıp itiraf niteliğinde bir konuşma yaptı diyerek o an yaşadığı hissi anlattı; "Bizim çocuklarımızdan ailemizden fedakarlık edip kazandığımız emeği bir anda gelip yok ettiler. En ağır şekilde cezalarını çeksin istiyoruz" dediler.

28 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 5'i ifadesinin ardından serbest bırakılırken 28 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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