Esenyurt'ta dehşete düşüren anlar: Trafikte tartıştığı sürücüye ateş açtı! O anlar kameraya böyle yansıdı | Video

10 Ekim 2026 09:09

Esenyurt'ta biri 10, diğeri ise 14 yaşındaki kardeşlerini otomobiliyle okula bırakmak isteyen Yusuf Enis Güler isimli kişinin aracına, trafikte tartıştığı 51 yaşındaki H.Ö isimli şahıs ateş açtı. O anlar kameraya yansırken, şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı.