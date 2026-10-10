Video Yaşam Esenyurt'ta dehşete düşüren anlar: Trafikte tartıştığı sürücüye ateş açtı! O anlar kameraya böyle yansıdı | Video
Esenyurt'ta dehşete düşüren anlar: Trafikte tartıştığı sürücüye ateş açtı! O anlar kameraya böyle yansıdı | Video

Esenyurt'ta dehşete düşüren anlar: Trafikte tartıştığı sürücüye ateş açtı! O anlar kameraya böyle yansıdı | Video

10 Ekim 2026 09:09

Esenyurt'ta biri 10, diğeri ise 14 yaşındaki kardeşlerini otomobiliyle okula bırakmak isteyen Yusuf Enis Güler isimli kişinin aracına, trafikte tartıştığı 51 yaşındaki H.Ö isimli şahıs ateş açtı. O anlar kameraya yansırken, şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Olay, dün sabah saatlerinde Esenyurt ilçesi Osmangazi Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, Yusuf Enis Güler isimli kişi, sabah saatlerinde biri 10, diğeri ise 14 yaşındaki kız kardeşlerini otomobili ile okula götürdüğü sırada cadde üzerinde karşıya geçmek isteyen iki çocuğa yol vermek için durakladı. O sırada arkadan gelen 51 yaşındaki H.Ö isimli şahıs, Güler'e korna çalarak küfür etti. İddiaya göre şahıs, Güler'in de kendisine karşılık vermesi üzerine camdan silahını göstererek tehditler savurdu. Güler, otomobiliyle olay yerinden kaçmaya çalıştığı sırada peşine takılan saldırgan, içerisinde iki çocuk olduğu halde kovaladığı otomobile ateş açtı.

ÇOCUKLARA ALDIRMADAN OTOMOBİLE ATEŞ AÇTI
Aracın bagajına ve arka camına kurşun isabet ederken, Güler ise o korku dolu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, Yusuf Enis Güler'in saldırgan şahıstan can havliyle kaçmaya çalışırken otomobiline kurşun isabet ettiğini söylediği anlar yer aldı.

51 YAŞINDAKİ H.Ö GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, 51 yaşında olduğu öğrenilen H.Ö isimli şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahsın ikametinde yapılan aramada bir adet havalı tabanca, çok sayıda havalı tabanca fişeği ve iki adet bıçak bulundu. Şahsa silahlı tehdit, kasten yaralamaya teşebbüs ve mala zarar verme suçlarından işlem başlatıldığı öğrenildi.

"Arkamdan iki el ateş etti"
Yusuf Enis Güler yaşadığı o anlarla ilgili olarak, "Her sabah olduğu gibi kardeşlerimi okula götürüyordum. Her zaman geçtiğim güzergahtan geçiyordum. Okulun önünden geçerken çocuklara yol verdim. O sırada arkadaki kornaya bastı. Yaya geçidi yoktu. Biraz ileride vardı. Arkamdaki de uzun süre kornaya bastı. Ardından ' Burada yol mu verilir' diyerek küfürler etti. Ben de karşılık verdim. Ben küfür ederek cevap verince aracını önüme kırarak silahını çıkardı. Ben ateş edeceğini düşünmedim. Silahını çıkarınca aracın yanından devam ettim. Baktım ki peşimi bırakmıyor. İlerideki ara sokağa attım kendimi. Ara sokağa girdiğinde arkamdan peş peşe iki el ateş etti. Ateş ettikten sonra kaçtım. Sonra peşimi bıraktı. O sırada arkada birisi 10, diğeri 14 yaşında kardeşlerim vardı. Biri arka koltukta oturuyordu. Onları görmesine rağmen ateş açtı. Sonrasında hemen aşağıdaki kavşaktan yukarı çıktım. O şahsı da gördüm. Plakasını da alarak polis ekiplerini aradım. Yaklaşık yarım saat içerisinde şahsı yakaladılar" dedi.

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