Video Yaşam Samsun'da otomobille çarpışan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü yaralandı | Video
Samsun'da otomobille çarpışan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü yaralandı | Video

Samsun'da otomobille çarpışan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü yaralandı | Video

09 Ekim 2026 13:55

Samsun'un Canik ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü yaralandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Kaza, Kuzeyyıldızı Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzeri Millet Bahçesi önünde meydana geldi. A.T.(17) idaresindeki motosiklet, aynı yönde seyir halindeyken yan yola dönmek isteyen Seyval Şahin yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
VİDEO DEVAM EDİYOR
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