Video Yaşam İstanbul merkezli 8 ilde suç örgütü operasyonu: 33 gözaltı | Video
İstanbul merkezli 8 ilde suç örgütü operasyonu: 33 gözaltı | Video

İstanbul merkezli 8 ilde suç örgütü operasyonu: 33 gözaltı | Video

09 Ekim 2026 10:54

İstanbul merkezli 8 ilde, ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirilirken, 38 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

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İstanbul emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösteren bir suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Örgüt adına hareket ettiği belirlenen şüphelilerin, '6136 Sayılı Kanun'a muhalefet', 'gasp', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'mala zarar verme' suçlarına karıştıkları tespit edildi. Çalışmaların ardından bu sabah İstanbul merkezli Ankara, Kocaeli, Mardin, Diyarbakır, Çanakkale, Muş ve Trabzon'un da aralarında bulunduğu 8 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 38 sanal medya hesabına da erişim engeli getirildi.

Adreslerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek ve farklı ebatlarda çok sayıda fişek ele geçirildi.

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