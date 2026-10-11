Driftin bedeli ağır oldu! Sürücüye 384 bin TL ceza... Tehlikeli anlar kamerada
11 Ekim 2026 10:40
Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Keçiören’de drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 384 bin lira para cezası uyguladı.
Ankara'nın Keçiören ilçesi Ovacık Mahallesi'nde drift yaparak çevreye rahatsızlık veren ve trafikteki araçları tehlikeye düşüren sürücü, vatandaşın ihbarı üzerine polis ekiplerince yakalandı. Araca 384 bin lira para cezası uygulanırken, şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
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