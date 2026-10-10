Okul yolunda sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kız çocuğu yaralandı! Korku dolu anlar kamerada | Video
10 Ekim 2026 15:09
Hatay’da okula gittiği esnada sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 15 yaşındaki kız öğrencinin bacağından yaralandığı korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay; geçtiğimiz gün sabah saatlerinde İskenderun ilçesi İsmet İnönü Mahallesi'nde yaşandı. Okul için yola çıkan 15 yaşındaki E.Ö. isimli kız öğrenci sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Sırt çantasıyla köpeklerden kurtulmaya çalışan çocuğun korku dolu anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; yolda yürüyen öğrenciye, sokak köpeklerinin saldırdığı görüldü. Çocuk bacağından yaralanırken ailenin talebi üzerine bölgedeki sokak
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