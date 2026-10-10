Sultangazi'de İETT otobüsü duvara çarptı: Yaralılar var! | Video
10 Ekim 2026 12:22
Sultangazi'de İETT otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle saat 11.30 sıralarında duvara çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 yolcu yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
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