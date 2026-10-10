Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın! Hastalar tahliye ediliyor

10 Ekim 2026 20:22

İstanbul'da Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve ilgili ekipler sevk edildi.