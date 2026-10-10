Video Yaşam Kuşadası’nda oto galeri kundaklandı | Video
Kuşadası’nda oto galeri kundaklandı | Video

Kuşadası’nda oto galeri kundaklandı | Video

10 Ekim 2026 17:29

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde iddiaya göre bir oto galerinin önünde park halinde bulunan 2 otomobil, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından benzin dökülerek ateşe verildi. Yangında iki araç da kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Olay, gece saatlerinde Kuşadası'nın Bayraklıdede Mahallesi, Kuştur mevkisinde bulunan bir oto galerinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişiler, galeri önünde park halinde bulunan iki otomobilin üzerine benzin dökerek araçları ateşe verdi.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak alevlere teslim olan iki otomobil de kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri olayın ardından inceleme başlatırken, araçları ateşe veren kişi ya da kişilerin kimliklerinin belirlenmesi için soruşturma sürüyor.
VİDEO DEVAM EDİYOR
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