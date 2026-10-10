Kuşadası’nda oto galeri kundaklandı | Video

10 Ekim 2026 17:29

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde iddiaya göre bir oto galerinin önünde park halinde bulunan 2 otomobil, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından benzin dökülerek ateşe verildi. Yangında iki araç da kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.