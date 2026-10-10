Eğitim için Londra'ya gitmişti: Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan isyan etti! "Burada her şey yasak"

10 Ekim 2026 22:49

Liseyi Türkiye'de tamamladıktan sonra üniversite eğitimi için İngiltere'ye giden Su Atacan, Londra'daki okulunda uygulanan yasakları anlattı. Küpe, kolye, yüzük, bileklik, saat ve telefonun yasak olduğunu belirten Atacan'ın, kıyafet konusunda da yalnızca siyah renge izin verildiğini söylemesi sosyal medyada gündem oldu.